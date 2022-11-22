В США заявили, что Зеленский загнал НАТО в ловушку с помощью лжи

Заявления президента Украины об упавшей в Польше ракете заставили США осознать, что расширение Североатлантического альянса перестало отвечать их интересам.

НАТО оказался в ловушке из-за преднамеренно лживых заявлений президента Украины Владимира Зеленского, прозвучавших после падения украинской ракеты на территории Польши. Такое мнение высказала обозреватель американского журнала The American Conservative (TAC) Сумантра Майтра.

По ее словам, в Киеве не могли не знать о том, что на территории Польши упала их ракета. Однако они продолжали «преднамеренно дезинформировать Вашингтон», который фактически руководит НАТО, чтобы вынудить его присоединиться к боевым действиям.

«Почти невозможно себе представить, чтобы лидер страны не получил срочную информацию от своего боевого командования о траектории неудачно запущенной ракеты ПВО примерно в то же время, когда он и его правительство призывали НАТО запустить процедуру коллективной обороны», — отметила обозреватель.

Теперь в США всем стало понятно, что расширение Североатлантического альянса мешает Вашингтону действовать в своих интересах и грозит втянуть его в ненужный американцам конфликт. В таком случае Белый дом будет вынужден рисковать собственной безопасностью ради защиты восточноевропейских союзников, которые «страстно стремятся к тотальной войне» с Россией, пишет TAC.

«Ни одна великая держава или империя в истории не оказывалась в такой ловушке из-за собственных идеологических размахов. НАТО ничего не делало и не будет делать без разрешения Вашингтона. Между тем этот эпизод дает возможность обдумать и пересмотреть некоторые обязательства альянса и риск возникновения спирали эскалации. В следующий раз миру может не повезти», — подытожила обозреватель.

Сообщения о падении ракеты на территории Польши появились 15 ноября. Польские СМИ сообщили, что она попала в зерносушилку, расположенную на границе с Украиной. В результате погибли два человека.

Киев сразу же обвинил в случившемся Москву. В Минобороны РФ назвали провокацией все домыслы о вероятном отношении России к падению ракеты. В ведомстве подчеркнули, что не наносили удары по целям вблизи польско-украинской границы.

На следующий день президент США Джо Байден уведомил партнеров по НАТО и G7, что взрыв в Польше стал следствием работы украинской ПВО. Наконец, 21 ноября представитель Минобороны Польши Михал Марчиняк назвал падение украинской ракеты несчастным случаем.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал падение украинской ракеты в Польше «договорняком».