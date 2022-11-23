«Попросят уйти»: найдены признаки того, что Залужный сменит Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 42

Военный эксперт Кнутов перечислил признаки готовящейся замены Зеленского на Залужного

Фото, видео: Вооруженные силы Украины

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Западные покровители явно готовят замену все больше раздражающему их лидеру Украины.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный с большой долей вероятности скоро возглавит страну, сместив на посту президента Владимира Зеленского. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

Основанием для его выводов послужило то, что в последнее время Залужный стал почти равнозначной персоной Зеленскому в западном медиапространстве. По наблюдениям Кнутова, Залужный со своей семьей появляется на обложках ведущих западных изданий не реже Зеленского с супругой. Кроме того, главком ВСУ раздает иностранным СМИ большое количество интервью, в которых позволяет себе не считаться с обратной реакцией руководства страны.

«Последнее его заявление было в духе того, что, если киевская власть решится на заключение мирного соглашения (с Россией — Прим. ред.), то мы, военные, сделаем все, чтобы такого соглашения не было. Я думаю, что гражданину Зеленскому готовят замену в лице Залужного, и это хорошо просматривается. Так что, вполне возможно, Зеленского скоро попросят уйти в отставку», — делает вывод эксперт.

По мнению Кнутова, формальным поводом для отставки Зеленского станет крупное поражение украинской армии. Эксперт напомнил, что именно глава Незалежной всегда выступал главным «ястребом» и инициатором активных боевых действий, тогда как главком, наоборот, занимал в этом вопросе сдержанную позицию и демонстративно ее подчеркивал.

«Так что в случае поражения ВСУ Зеленского могут сделать козлом отпущения вместо Залужного, перевести на него стрелки и вынудить уйти в отставку», — заключил Кнутов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что политолог Сергей Марков назвал три ошибки возглавляемого Зеленским киевского режима, подорвавшие к нему доверие Запада.

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