«Все закончится»: устранит ли Запад Владимира Зеленского после новой провокации

Инцидент с упавшими в Польше ракетами показал — взаимопонимания между украинским лидером и «западными хозяева» нет. Как дальше себя будут вести его «руководители» при очередной провокации?

Не стоит надеяться, что новые возможные провокации со стороны киевского режима приведут к решительным действиям Запада по отношению к Владимиру Зеленскому. Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт, политолог Александр Перенджиев.

По его мнению, несмотря на разлад после инцидента с упавшими ракетами в Польше, когда Зеленский до последнего пытался убедить весь мир в виновности РФ, однако вызвал этим лишь новую волну раздражения западных коллег, устранять украинского лидера после провокации в будущем не будут. Если бы они хотели, то давно бы избавились от политика.

«Не надо надеяться, что очередные провокации к чему-то приведут. Ни к чему. Также повздыхают, начнут изображать расследование и все закончится. Никто убирать его не будет, он еще нужен. Если б надо было, уже давно б убрали», — отметил политолог.

А новые провокации все же стоит ожидать, которые, вероятно, уже зреют в голове Зеленского.

«Он там сидит и думает вместе со своей „братвой“. Вспомним, как с „грязной бомбой“ была попытка, которую потом разоблачили. Теперь с этим обстрелом Польши. Поэтому, наверное, надо ждать еще каких-то провокаций, которые зреют в его не очень трезвом и не очень здоровом мозгу», — заключил эксперт.

Напомним, вечером 15 ноября ракеты упала на востоке Польши, у границы с Украиной. Руководство страны поспешило обвинить в инциденте Россию, однако вскоре выяснилось, что они были украинскими. Это подтвердили данные спутниковой разведки НАТО. На Западе и в самой Польше официально признали непричастность российских военных к падению ракеты, однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что независимо от принадлежности боеприпаса в инциденте виновата Россия.

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