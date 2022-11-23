Тату вскрыло правду: Райан Гослинг женился на Еве Мендес спустя 12 лет отношений

Пара, воспитывающая двоих детей, тайно сыграла свадьбу. Лишь после этого актриса стала сначала намекать, а после проговорилась о радостном событии.

Голливудский актер Райан Гослинг женился на коллеге Еве Мендес. Узаконить отношения пара решила через 12 лет после семейной жизни. О радостном событии сообщила Мендес.

В середине ноября Мендес в социальной сети опубликовала фото новой татуировки на запястье. На теле была выбита надпись «de Gosling». В испаноязычной культуре женщина, вышедшая замуж, демонстрирует свой новый статус добавлением к фамилии супруга частицы de. Уже тогда поклонники стали подозревать, что, возможно, пара тайно расписалась. Актриса никак не объяснилась с публикой, сохранив интригу.

А недавно актриса стала гостьей одного телевизионного шоу. Во время беседы с ведущими Мендес рассказывала о семейной поездке в Австралию и невзначай назвала Райана своим мужем. Случайно или нет, неизвестно. Тогда поклонники все поняли — пара теперь официально узаконила свои отношения.

К слову, актеры познакомились в 2011 году на съемках фильма «Место под соснами». Тогда Мендес рьяно заявляла, что к детям не готова, а брак не для нее. Но уже через четыре года у влюбленных родилась дочка Эсмеральда Амада, а еще через два года вторая дочка Амада Ли.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Надежда Ангарская в 40 лет во второй раз забеременела.