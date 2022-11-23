Французская пресса сообщает, что запасы оружия в Европе истощены

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Le Monde: поддержка Украины истощила арсенал вооружения США и Европы

Фото, видео: 5-tv.ru

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«Благотворительность» в отношении Киева оставляет Запад с пустыми руками.

Военная помощь Украине вышла Западу боком. По данным газеты Le Monde, поддержка Незалежной серьезно истощила собственные арсеналы. В США, откуда поступает две трети от общего объема помощи Киеву, столкнулись с дефицитом оружия.

Вашингтон теперь просит Южную Корею поставить Украине 100 тысяч артиллерийских снарядов, но азиатский союзник ответил отказом.

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