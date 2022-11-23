Французская пресса сообщает, что запасы оружия в Европе истощены
Le Monde: поддержка Украины истощила арсенал вооружения США и Европы
Фото, видео: 5-tv.ru
«Благотворительность» в отношении Киева оставляет Запад с пустыми руками.
Военная помощь Украине вышла Западу боком. По данным газеты Le Monde, поддержка Незалежной серьезно истощила собственные арсеналы. В США, откуда поступает две трети от общего объема помощи Киеву, столкнулись с дефицитом оружия.
Вашингтон теперь просит Южную Корею поставить Украине 100 тысяч артиллерийских снарядов, но азиатский союзник ответил отказом.
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