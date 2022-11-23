Режиссер Квентин Тарантино обрушился с критикой на Marvel: «Убивает искусство»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 19

Режиссер Тарантино заявил, что фильмы Marvel уничтожают голливудскую киноиндустрию

Режиссер Квентин Тарантино обрушился с критикой на Marvel: «Убивает искусство»

Фото: www.globallookpress.com / Christoph Hardt, via www.imago-i

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Постановщик считает, что в нынешнее время зритель приучен к технологиям.

Режиссер Квентин Тарантино раскритиковал фильмы Marvel. По мнению мэтра, настоящее голливудское кино уходит в сторону на фоне тотальной «марвелизации», где вместо живых съемок присутствуют сплошные графика и спецэффекты.

«Капитан Америка — это звезда. Тор — это звезда. Герои этих фильмов — звезды. А на деле это роботы, машины, киборги. А настоящее кино создается на уникальных талантах актеров. Но супергеройское кино убивает голливудское искусство», — сказал Тарантино.

Постановщик отметил, зритель приучен к супергероям и к современным технологиям. Тарантино также добавил, что собирал комиксы Marvel в детстве «как сумасшедший». Вместе с тем режиссер думает, что, если бы ленты выходили, когда ему было за двадцать, он был бы счастлив и любил бы их.

«Я имею в виду, что они будут не единственными фильмами, которые снимаются. Это были бы те фильмы среди других фильмов. Но, знаешь, мне почти 60, так что да. Нет, я не совсем в восторге от них», — сказал Тарантино в подкасте Two Bears one Cave.

Квентин Тарантино — автор культовых криминальных комедий, среди которых «Бешеные псы», «Криминальное чтиво», «Джанго освобожденный» и многие другие. За последние две картины режиссер был удостоен премии «Оскар».

Ранее 5-tv.ru писал, о чем переживает Квентин Тарантино.

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