Анфиса Чехова об отказе от сахара: «Жизнь в корне изменилась!»

Чтобы похудение удалось, важно учитывать не только рацион, но и время приема пищи.

Телеведущая Анфиса Чехова рассказала в социальных сетях о том, как изменилась ее жизнь после отказа от сахара. Дело не только в сброшенном весе.

«Моя жизнь в корне изменилась! Даже мышление, даже сознание!» — призналась Чехова.

По словам знаменитости, сахар является шикарным питанием для паразитов, живущих в человеческом организме. Если их хорошо питать, можно сильно навредить собственному здоровью.

Перед тем, как Чехова сбросила больше 30 килограммов, ей пришлось пересмотреть свое питание. К слову, пять лет назад ученые заявляли, что сахар вызывает привыкание и «является наркотическим средством».

Стоит отметить, что для похудения важно не только изменение рациона, но и времени приема пищи. Так, врач-нутрициолог Наталья Зубарева объяснила, что не стоит есть на ночь ягоды и фрукты. Несмотря на то, что некоторые из них помогают похудеть, многие все-таки провоцируют в кишечнике брожение, которое чревато коликами и вздутием.

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