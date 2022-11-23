Умер 24-летний бобслеист Максим Баньков

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 72

Бобслеист Максим Баньков скончался в возрасте 24 лет

Умер 24-летний бобслеист Максим Баньков

Фото: Федерация бобслея России

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Причиной смерти молодого спортсмена стала тяжелая болезнь.

Бобслеист Максим Баньков скоропостижно скончался в возрасте 24 лет. Об этом сообщила Федерация бобслея России в своем Telegram-канале.

«В нашей бобслейной семье произошла трагедия. Скоропостижно скончался молодой талантливый пилот, член сборной команды России по бобслею Максим Баньков. Тяжелая болезнь оборвала его жизнь, которая должна была стать долгой, яркой и счастливой. У Максима было будущее одного из лучших пилотов страны, силы и трудолюбие, чтобы добиться поставленных целей», — говорится в сообщении.

В Федерации выразили соболезнования родным и близким Банькова. Информацию о дате и месте прощания со спортсменом родственники объявят позже.

Максим Баньков был кандидатом в мастера спорта и входил в юниорскую сборную России. В 2020 году он стал серебряным призером молодежного чемпионата Европы в соревнованиях четверок.

Ранее 5-tv.ru сообщил о смерти советского и российского актера, звезды фильма «А зори здесь тихие» Александра Старостина. Он ушел из жизни 21 ноября на 72-м году жизни. Как выяснилось позднее, его смерть может носить криминальный характер. Дело в том, что несколько последних дней своей жизни мужчина провел в больнице, в коме. У него диагностировали перелом ребра, которое вошло в легкое. Никакие усилия врачей спасти артиста не помогли.

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