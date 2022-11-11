Бежавшую из РФ Веру Брежневу уличили в незнании украинского языка
Мария Погребняк: Вера Брежнева запела на русском из-за незнания украинского языка
Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov
Уехав из России, певица стала записывать композиции на украинском языке. Но боль, печаль и душевный диссонанс, кажется, в прошлом.
Бежавшая из России вскоре после начала спецоперации по защите Донбасса Вера Брежнева, на днях анонсировала новые концерты. Все бы ничего, но интернет-пользователи заметили, что артистка вновь стала петь на русском языке. Хотя еще совсем недавно записывала песни на украинском. Что ее заставило так сделать, она не уточнила.
Но ответ нашелся у блогера Марии Погребняк. По ее мнению, знаменитость просто не знает украинский язык.
«Вера Брежнева сломалась, петь с листочка на украинском сложно и не интересно, поэтому снова в ходу русский язык», — заявила Погребняк в своем Telegram-канале.
Интернет-пользователи не только тщательно следят за творчеством Брежневой, но и ее личной жизнью. Последние месяцы то и дело появляются слухи о том, что она развелась с композитором Константином Меладзе. Подогревает их сама артистка, отмалчиваясь об истинном положении дел в семье и публикуя грустные посты в социальной сети.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, за что Веру Брежневу раскритиковали украинцы.
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