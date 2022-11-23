Сергей Лавров «отчитал» фотографа за превышение полномочий

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 136

Несмотря на официальную обстановку, главный российский дипломат находит место юмору.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MFA Russia; 5-tv.ru

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Комичная ситуация произошла во время фотосессии перед заседанием министров иностранных дел и обороны, а также секретарей ОДКБ в Ереване. Глава МИД РФ Сергей Лавров стоял перед министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Вместе с другими участниками они готовились к съемке.

Одна женщина из фотографов напрямую обратилась к главному российскому дипломату и попросила его изменить позу. Лавров, в свою очередь, ответил ей шуткой.

«Еще чего? Ваше дело фотографировать, а не указывать», — заметил Сергей Викторович.

Далее за кадром был слышен смех фотографа. Несмотря на иронию, глава МИД РФ выполнил просьбу женщины. Группа из министров обороны и секретарей ОДКБ продолжила фотосессию.

К слову, это не первый случай, когда Сергей Лавров дипломатично шутит. Еще в сентябре, после речи на Генассамблее ООН дипломат в шутку заложил ценный совет одному из журналистов.

В тот день один из русских корреспондентов начал задавать вопрос министру, но забыл прихватить с собой микрофон. Из-за этого по всей аудитории разнеслись возгласы на английском языке. Услышав это, Лавров улыбнулся и обратился к репортерам с насмешкой.

«Вы не знаете русский? Пришло время выучить!» — пошутил российский дипломат.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что павлины продолжают преследовать главу МИД России Сергея Лаврова.

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