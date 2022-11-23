Конец привычного мира: экстрасенс Кадони ответил, ждет ли мир ядерная война

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 5 482

Экстрасенс Кадони призвал россиян не пытаться рассчитать приближение ядерной войны

Фото, видео: McPHOTO/M. Gann via / ТАСС; ВКонтакте / kadoni; 5-tv.ru

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Как отметил экстрасенс, будущее должно оставаться за туманной вуалью.

Нет смысла мучать себя переживаниями и пытаться рассчитать, предсказать вероятность ядерной войны. Соответствующее мнение в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru экстрасенс Влад Кадони.

«Если ядерная война будет, то к нам это совершенно никакого значения не имеет. Это как бы конец всему привычному и непривычному, всему тому, что может быть. А если она не будет, то зачем нам вообще по этому поводу переживать», — объяснил Влад Кадони.

Он также рассказал, что предсказания Нострадамуса и Ванги не могут расшифровать именно потому, что они созданы в специальной форме. Человечество не должно заранее четко знать суть грядущих событий, так как люди — еще не сформированная сущность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что нельзя делать в «огненное» новолуние 24 ноября. А еще опубликовал любовный гороскоп для всех знаков зодиака на грядущую зиму.

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