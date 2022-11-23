Противопоказано: что нельзя делать в «огненное» новолуние 24 ноября

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 192

Астролог предупредила, как повышенная эмоциональность может открыть дверь в будущее или с треском ее захлопнуть.

Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru

В ночь с 23 на 24 ноября наступает «огненное» новолуние в знаке Стрелец. Это астрологическое событие — хорошая новость от звезд, которую мы так ждали. После штормового коридора затмений открывается этап новых свершений и позитивных изменений. Подробнее о событии в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru рассказала астролог Ирина Павлюкова.

По словам эксперта, грядущее новолуние — поистине трансформационный день с мощной энергетикой.

«Новолуние в знаке Стрелец — это мощный трансформационный день, когда закладываются новые энергии на предстоящий месяц. Сейчас все необходимо расставить по своим местам и избавиться от лишнего в вашей жизни. Новолуние — достаточно эмоциональное событие, поэтому придется держать себя в руках», — рассказала Ирина Павлюкова.

Кроме того, это событие отлично подходит для загадывания желаний, планирования, перспектив. Звездный эксперт посоветовала записать свои намерения, а все ненужное (и материальное, и духовное) оставить позади. Также можно медитировать, посмотреть любимый фильм или сходить на массаж.

Что же не стоит делать в «огненное» Новолуние? Во-первых, нервничать и злиться. Стрелец — знак эмоциональный и вспыльчивый, а ретроградный Марс до 23 декабря будет «потрепывать» наши нервы и провоцировать на конфликты.

«В этот период нас могут ожидать резкие перепады настроения, эмоциональность, конфликтность, апатия. Поэтому не стоит делать резких движений, постарайтесь максимально мягко решать волнующие вас вопросы», — предостерегла астролог.

Помимо ссор, звезды не рекомендуют давать и брать денег взаймы, проводить хирургические операции и вступать в брак. Также следует сдержать себя от употребления алкоголя и переедания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, для каких двух знаков зодиака 2023 год будет неудачным.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

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