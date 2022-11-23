Захарова предложила СБУ провести обыски в бункере у Зеленского: «Представляете, что там?»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 385

Захарова предложила СБУ обыскать бункер Зеленского

Захарова предложила СБУ провести обыски в бункере у Зеленского: «Представляете, что там?»

Фото: IMAGO/Ukrainian President s Office \ apaimages / ТАСС

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Тема:
Ситуация вокруг УПЦ

В Кремле обыски украинских спецслужб назвали очередным звеном в цепи военных действий Киева против русского православия.

Обыски Службы безопасности Украины (СБУ) в храмах Украинской православной церкви (УПЦ) прокомментировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Можно было обыск в бункере Зеленского провести. Представляете, что там найдут?» — задалась вопросом дипломат.

До этого отмечалось, что украинские силовики, в частности, обыскивали Киево-Печерскую лавру. Ими была найдена «пророссийская литература и миллионы наличных». Речь идет о сумме более двух миллионов гривен, что в пересчете на рубли составляет более трех миллионов.

Дипломат отмечала, что действиям СБУ нет ни объяснений, ни оправдания. Более того, по словам Захаровой, — это новое проявление аморальности киевского режима.

В синодальном отделе по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ обыски СБУ в Киево-Печерской лавре назвали акцией устрашения верующих.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, проведенные украинскими силовиками мероприятия — очередное звено в цепи военных действий Киева против русского православия.

Ранее 5-tv.ru писал о том, кому и зачем нужны были обыски в Киево-Печерской Лавре.

Тема:
Ситуация вокруг УПЦ
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