Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах под Воронежем

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 24

Как удалось выяснить в ходе масштабного расследования, атаку готовили сторонники украинских националистов.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; ЦОС ФСБ

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах в Воронежской области. Как удалось выяснить в ходе масштабного расследования, атаку готовили сторонники украинских националистов. Оперативные кадры с места событий опубликовала пресс-служба ЦОС ФСБ России.

«При попытке задержания главаря и его двух сообщников в момент извлечения ими средств террора из заранее оборудованного на окраине Воронежа тайника последние оказали вооруженное сопротивление сотрудникам ФСБ России и ответными действиями были уничтожены», — подчеркивалось в заявлении.

При осмотре места случившегося, а также в ходе неоднократных обысков у диверсантов изъяли уже готовые СВУ, различное оружие и боеприпасы к нему. Кроме того, удалось выяснить, что все переговоры преступники вели по средствам конспиративной связи.

По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ФСБ задержала жителя Севастополя, готовившего теракт на топливном складе.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

17:32
Названы 4 знака зодиака, чью жизнь перевернет «огненное» новолуние
17:25
Сотрудники ФСБ предотвратили диверсию на энергообъектах под Воронежем
17:14
Проблемы с ж/д сообщением приблизили поражение Украины: «Нет оружия и боеприпасов»
17:09
Любовь не с первого взгляда: чем Игорь Николаев покорил Наташу Королеву
17:00
$5 тысяч штрафа и бутылки в лицо: туристка осквернила древний храм в Мексике
16:56
В Генштабе Чехии призвали готовить армию к крупномасштабной войне

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика