ФСБ задержала жителя Севастополя, готовившего теракт на топливном складе

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 27

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на складе горюче-смазочных материалов в Севастополе

Фото, видео: © РИА Новости / Пресс-служба ФСБ РФ; 5-tv.ru

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Молодой человек оказался сторонником украинского национализма.

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали жителя Севастополя, который планировал поджог склада с топливом. Об этом сообщили в пресс-службе крымского управления ведомства.

«Установлено, что 20-летний житель региона, являясь сторонником украинского национализма, планировал совершить поджог склада горюче-смазочных материалов», — рассказали в ФСБ.

При обыске в доме молодого человека в Севастополе изъяли две бутылки с зажигательной смесью, средства связи и экстремистские листовки. Сейчас подозреваемый взят под стражу на два месяца, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Приготовление к совершению теракта».

Накануне в Белгородской области задержали украинскую диверсионно-разведывательную группу, прошедшую подготовку на территории Европы. Группа состояла из трех человек, одного из них удалось взять живым. У него изъяли поддельные паспорт и водительские права, и оружие, состоящее на вооружении украинских военных.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Херсонской области ВС РФ ликвидировали группу украинских подрывников, в которую входили кадровые военные ВСУ.

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