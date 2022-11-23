По словам политика Пьера Лелуша, Россия также не примет вступление Украины в ЕС, так как это превратит ее в новый Афганистан.

Нужно признать, что Крым принадлежит России, и не принимать Украину в Евросоюз. Такое заявление сделал экс-депутат французского парламента Пьер Лелуш изданию Le Figaro.

По его словам, русские никогда не отдадут полуостров.

«Крым русский, он никогда не был украинским, за исключением периода, когда Хрущев его передал в рамках Советского Союза, когда Украина была советской республикой», — напомнил политик.

Француз считает, что одна из проблем Украины кроется в ее внешнеполитическом статусе. Присоединение Украины к ЕС сделает ее членом Запада, и у европейцев возникнут обязательства перед Киевом, которому очень нужна гарантия безопасности. Политик отметил, что это не устроит Россию, и тогда Украина может стать буферной страной вроде Афганистана, в которой будет происходить противостояние внешних сил.

«Если Украина станет такой зоной для европейцев, мы не сможем из этой ситуации выйти», — подытожил Лелуш.

Крым вернулся в состав Российской Федерации в 2014 году по итогам референдума. За присоединение голоса отдали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Киевский режим, а в частности президент Украины Владимир Зеленский не оставляет надежд на то, что однажды Крым станет частью Незалежной.

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