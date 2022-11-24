Диана Гурцкая рассказала о первом свидании со своим мужем

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова 18

На первом свидании пара пошла в кино, а потом в кафе. все это время вместе с ними был брат артистки.

Диана Гурцкая рассказала о первом свидании со своим мужем

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov; 5-tv.ru

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Певица Диана Гурцкая рассказала о том, как прошло ее первое свидание с мужем, адвокатом Петром Кучеренко. Она помнит свою первую встречу с возлюбленным так, как будто это было совсем недавно. По словам артистки, она ужасно стеснялась своего будущего мужа и своей инвалидности.

На первом свидании пара отправилась в кино, а потом в кафе. С ними был брат певицы.

«Петя говорит: «Ешь, тортик вкусный». А мне так стыдно было, я жутко стеснялась! И тут брат не выдержал: «Диана, чего ты стесняешься? Петя знает, что ты не видишь! Что тут такого?», — рассказала она на YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Артистка очень рада чувствам, которые возникли между ней и Петром Кучеренко, отмечая, что он полюбил ее такой, какая она есть. Тогда Гурцкая поняла, что она такой же человек, как и все. Сейчас она позволяет шутить про свою незрячесть как себе самой, так и другим людям.

В сентябре 2005 года Диана Гурцкая вышла замуж за Петра Кучеренко. В 2007 году у пары родился сын Константин.

Как ранее писал 5-tv.ru, певица Диана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией.

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