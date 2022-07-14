Певица известна запуском благотворительных программ, в рамках которых помогает детям и людям с ограниченными возможностями.

Дана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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Певица Диана Гурцкая назвала рождение незрячего ребенка трагедией. Об этом сообщает StarHit.ru.

«Когда рождается незрячий ребенок или теряет зрение взрослый — это большая трагедия. Так было и в моей семье. Тогда никто не мог представить, что спустя десятилетия я буду здесь, в Кремле, получать высшую артистическую награду», — отметила 44-летняя звезда.

Чтобы добиться вершин, Диане пришлось приложить множество усилий, пройдя большой и тяжелый путь. Гурцкая росла в многодетной семье, а также узнала, что такое интернат. В непростое время она увлекалась творчеством и музыкой. Родные помогали ей при необходимости и не считали, что отсутствие зрения у нее — это какая-то трагедия.

Теперь она сама оказывает помощь детям с ограниченными возможностями, помогает им адаптироваться в обществе, а также проводит благотворительные программы. Диана Гурцкая тепло отзывается о России. По ее словам, благодаря стране она смогла стать той, кем является сейчас.

В жизни все возвращается - и добро к людям не исключение, считает певица. Она порой сама нуждается в поддержке, а люди охотно ее оказывают. Исполнительница резюмировала, что люди с белой тростью готовы помогать другим своими делами, творческой деятельностью и настоящей любовью.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Диана Гурцкая неожиданно отреагировала на оскорбительную шутку Собчак.

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