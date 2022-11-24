Земля ушла из-под ног: лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии

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В Хакасии сняли на видео чудесное спасение лыжника от лавины

Фото, видео: РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru

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Невероятные кадры опубликовали другие экстремалы. Отдыхающий чуть не лишился жизни из-за неосторожности.

Экстремальные кадры с горнолыжного курорта Хакасии. Лыжники, которые сняли это видео, сообщили, что их попутчик чудом остался жив. Как выяснилось, он имел неосторожность выехать на так называемый «снежный надув» — это пласт плотного снега, нависший над обрывом. А произошла эта история на курорте около села Приисковое. Там, кстати, сейчас крайне лавиноопасно. Об этом предупреждало МЧС.

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Земля ушла из-под ног: лыжник чуть не стал жертвой лавины в Хакасии

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