Все отменяется: стало известно, что Клара Новикова серьезно заболела

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 41

Клара Новикова отложила творческий вечер из-за болезни

Все отменяется: стало известно, что Клара Новикова серьезно заболела

Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

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Буквально через пару дней на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» должен был состояться творческий вечер Клары Новиковой.

Известная российская актриса Клара Новикова, в связи с болезнью, отменила долгожданный творческий вечер в Москве. Об этом сообщают dni.ru.

«К сожалению, в связи с болезнью Клары Новиковой вечер отменяется. О дате переноса будет известно позже», — сообщили изданию в пресс-службе Московского театра «Школа современной пьесы».

О том, какая именно болезнь настигла артистку, пока не сообщается.

25 ноября на сцене Московского театра «Школа современной пьесы» должен был состояться творческий вечер Клары Новиковой, где она планировала представить лучшие миниатюры прошлых лет, импровизации и монологи, любимые истории и анекдоты, новые номера.

В 2013 году актрисе поставили диагноз «рак молочной железы». Она перенесла серьезную операцию, во время которой ей удалили часть груди, предстояло долгое лечение. Позже болезнь отступила.

Позже сама Клара Новикова признавалась, что ею овладела тяжелая депрессия, но благодаря помощи родных и близких людей она смогла вернуться на сцену и к активной жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как юмористка Клара Новикова вышла в свет спустя долгое время. Звезда фильма «Вы будете смеяться» была обличена в черное траурное платье. Ее рыжие локоны собраны в хвост, а в руках звезда держала белую сумочку.

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