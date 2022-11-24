Кладбище погибших кораблей: Охотское море расчищают от затонувших судов

На сушу в Магаданской области подняли еще одно судно. Подобных ему у побережья Тихого Океана сейчас сотни. Гниющие груды металла не только портят экологию, но и мешают развитию судоходства в регионе. И чтобы избавиться от такого балласта, там запустили многолетнюю программу по расчистке. Вглубь морской пучины погрузился Кирилл Солодков.

Водолазы внимательно обследуют остов судна, пытаясь найти самую крепкую часть. Туда цепляют крюки лебедки, и затем начинается кропотливая работа. Сначала нужно аккуратно сдвинуть многотонную махину с места, да так, чтобы не оборвался трос или экскаватор не утянуло в воду.

Затем буквально по сантиметру гигантскую тушу бывшего траулера начинают вытягивать на берег.

«В корпусе судна большое скопление грунта и ила — за 20 лет скопилось довольно-таки много, и вес фактический его увеличился — фактический вес уже в районе 800 тонн», — рассказал представитель подрядчика Василий Борисов.

За десятилетия под водой затонувшие корабли, кажется, стали частью экосистемы Охотского моря: ржавые металлические скелеты прочно вросли в грунт, а обшивку густо заселили коралловые полипы. Никаких сюрпризов на дне морском рабочие встретить не ожидали, но во время очистки бухты на поверхность всплыли неожиданные факты.

«Три корабля лежат вместе, а там лежит затонувший плавпричал, о котором не было речи, и он был скрыт под грунтом. Сейчас мы пытаемся выдернуть зажатый корабль, между них который зажат. Мы отодвинули, сейчас попробуем его вытащить», — рассказал водолаз Алексей Даниленко.

Всего у побережья Тихого океана покоятся 200 затонувших судов — настоящее кладбище погибших кораблей.

И дело не только в том, что такой «подводный флот» вредит экологии — нагромождение корабельного хлама угрожает безопасности судоходства и тормозит развитие регионов, в частности Магаданской области.

«Крупный рыболовецкий пирс. Просто не могут к нему подойти, потому что вся акватория, эти суда из-за течения подвержены передвижению», — сообщил сопредседатель Союза экологических общественных организаций Москвы Андрей Фролов.

Расчистка акватории позволит наладить работу рыбного порта и принимать крупные круизные суда. А поправки в законодательство защитят бухты от нового засорения.

«Облегчают доступ к этому имуществу органов исполнительной власти прибрежных субъектов. В этом случае у субъекта возникает право и обязанность по очистке акватории», — сообщил руководитель департамента рыбного хозяйства Магаданской области Андрей Таболин.

Тринадцать кораблей из акватории Охотского моря достать уже удалось: их разрезают на части прямо на берегу, а затем отправляют на утилизацию. Работы продолжатся до тех пор, пока бухта Нагаева не покроется льдом, и возобновятся весной. Полностью очистить дно от столь крупногабаритного мусора планируют к 2027 году.