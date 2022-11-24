В ООН осудили обстрелы Запорожской АЭС

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

Но европейские власти, как и всегда, умолчали о том, что удары по стратегическому объекту наносит украинская сторона.

В ООН осудили обстрелы Запорожской АЭС

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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В ходе срочного заседания Организации объединенных наций заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло затронула вопрос обстрелов Запорожской АЭС.

Она заявила, что организация считает эту ситуацию неприемлимой и военные действия рядом с АЭС нужно немедленно прекратить.

«Обстрел запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться», — заявила политик.

Стоит отдельно отметить, что европейские власти, как и ранее проигнорировали тот факт, что обстрелы предприятия производятся украинской стороной. Однако из-за того, что обвинить в обстрелах Россию не представляется возможным, ООН в очередной раз обращается «в пустоту», без конкретного адресата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск атомной аварии на Запорожской АЭС остается.

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