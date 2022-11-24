В ООН осудили обстрелы Запорожской АЭС
Но европейские власти, как и всегда, умолчали о том, что удары по стратегическому объекту наносит украинская сторона.
Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов
В ходе срочного заседания Организации объединенных наций заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло затронула вопрос обстрелов Запорожской АЭС.
Она заявила, что организация считает эту ситуацию неприемлимой и военные действия рядом с АЭС нужно немедленно прекратить.
«Обстрел запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться», — заявила политик.
Стоит отдельно отметить, что европейские власти, как и ранее проигнорировали тот факт, что обстрелы предприятия производятся украинской стороной. Однако из-за того, что обвинить в обстрелах Россию не представляется возможным, ООН в очередной раз обращается «в пустоту», без конкретного адресата.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск атомной аварии на Запорожской АЭС остается.
Читайте также
93%
-0.16 62.29
0.11
Нашли ошибку?