В ООН осудили обстрелы Запорожской АЭС

В ходе срочного заседания Организации объединенных наций заместитель генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло затронула вопрос обстрелов Запорожской АЭС.

Она заявила, что организация считает эту ситуацию неприемлимой и военные действия рядом с АЭС нужно немедленно прекратить.

«Обстрел запорожской АЭС является вопиющим, военные действия вокруг станции должны немедленно прекратиться», — заявила политик.

Стоит отдельно отметить, что европейские власти, как и ранее проигнорировали тот факт, что обстрелы предприятия производятся украинской стороной. Однако из-за того, что обвинить в обстрелах Россию не представляется возможным, ООН в очередной раз обращается «в пустоту», без конкретного адресата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что риск атомной аварии на Запорожской АЭС остается.