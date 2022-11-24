Циничный торг: Польша не откажется от Украины даже после инцидента с ракетами

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 26

Политолог Светов: ни одна из стран Европы не отвернется от Украины без приказа США

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Витвицкий / Александр Натрускин; 5-tv.ru

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Два снаряда ВСУ упали на польско-украинской границе. Попытки саботировать Россию не удались. Варшава при этом продолжает обслуживать вооруженный конфликт и беженцев из Незалежной.

Неслучившийся конфликт между Киевом и Варшавой после падения двух украинских ракет на территорию Польши — результат холодного расчета, а не признак широты души. Европейская страна преследует исключительно собственные цели, продолжая обслуживать беженцев из Незалежной и поддерживать киевский режим в контексте противостояния с Россией. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru озвучил политолог Юрий Светов.

«Ни одна из стран Европы не отвернется от Украины, пока она не получит команду от Вашингтона. Эта партия разыгрывается американцами, все остальные — статисты, играющие по правилам, которые им написаны», — заявил эксперт.

На фоне резонансной ситуации участились сообщения об ужесточении политики в отношении украинских беженцев на территории Польши. Однако Юрий Светов не считает, что Варшава ощетинилась именно из-за ракет. И на ракеты, и на беженцев, властям наплевать, уверен политолог. Жалобы на засилье мигрантов связаны с сугубо корыстными интересами правящей верхушки.

Эксперт заметил, что Варшава ожидает от европейского фонда компенсации затрат на обеспечение периода пандемии коронавируса. По разным данным, сумма колеблется в районе 60 миллиардов евро. Ни Польша (как и Венгрия) не может добиться выплаты, так как уличена в нарушении некоторых требований законодательства ЕС. Государство платит по миллиону штрафных евро каждый день.

«Поляки говорят об украинцах ради того чтобы подчеркнуть: „Давайте нам быстрее денег, а то мы украинским беженцам помогать не можем. Нету у нас денег“. Это все циничный торг за деньги, преференции, за все другое, но никак не забота о беженцах или той же Украине», — заверил политолог.

Вечером 15 ноября два человека погибли на востоке Польши, у границы с Украиной, после удара. Данные спутниковой разведки НАТО подтвердили, что это были украинские ракеты для комплекса С-300. На Западе и в пострадавшей стране официально признали непричастность российских военных, хотя в первые часы после инцидента объявили агрессором Москву. По привычке. Лидер Незалежной Владимир Зеленский сначала утверждал, что не сомневается в собственной невиновности, на следующий день добавлял, что ни в чем не уверен на 100%.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о новых провокациях, подобных польской, которые может устроить и уже планирует со своей «братвой» Владимир Зеленский.

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