Очистите свой разум: китайский совет дня на четверг, 24 ноября

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Татьяна Бендзь
Татьяна Бендзь Автор прогнозов Бацзы 38

Энергии в этот день слишком сильны и хаотичны, чтобы позволять им вмешиваться в важные дела.

Очистите свой разум: китайский совет дня на четверг, 24 ноября

Фото: 5-tv.ru

5-tv.ru публикует прогнозы Татьяны Бендзь, основанные на древней китайской системе «Бацзы». К чему рекомендует готовиться китайская система «Восьми иероглифов судьбы» 24 ноября?

Четверг по бацзы — день отдыха. Энергии дня слишком агрессивны и противоречивы, чтобы заниматься важными делами. Эмоции могут зашкаливать, планы срываться, люди подводить. Лучшее решение — не провоцировать ситуации и на один день притормозить активность.

Совет дня: проведите день в максимально возможном уединении, подальше от людей. И обязательно пару часов уделите пешим прогулкам. Подойдет любая локация — и парк, и набережная и просто дорога от работы до дома.

Предостережение дня: не планируйте на четверг важные дела, от которых может зависеть ваше будущее. Не подавайте судебных исков, не начинайте строительство, не подписывайте контрактов и не устраивайте свадьбу.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о том, что такое китайская астрология Бацзы и как правильно читать прогнозы. Те, кто смог рассчитать свою карту, могут ознакомиться с китайским гороскопом на текущую неделю.

-1° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
60.50
-0.16 62.29
0.11
Очистите свой разум: китайский совет дня на четверг, 24 ноября

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