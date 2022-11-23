Глаза и уши российской армии: как работают беспилотники в спецоперации на Украине

Эфирная новость 13

Военкор «Известий» показал работу российских беспилотников на Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

«Электронные птицы» максимально многофункциональны и позволяют не только обнаружить противника, но и лишить его связи. И это лишь малая часть из «умений».

Украина тем временем просит все больше оружия: значительная часть арсенала, поставленная странами НАТО, уничтожается, едва попав на передовую. Скопления техники безошибочно обнаруживают российские беспилотники. Дроны не только находят цели для наших военных, но и парализуют связь между подразделениями ВСУ. Александр Морозов все увидел.

«Сложного ничего нет, нужна лишь только концентрация и внимательность», — отмечает боец.

Одним нажатием кнопки на специальном пульте управления оператор радиоэлектронной борьбы группировки «Отважные», оставил противника без связи в заданном квадрате. Все благодаря беспилотным летательным аппаратам.

Задача беспилотника — глушить связь противника, лишать его возможности координировать подразделениями и управлять солдатами на поле боя.

Подавляет сотовую и радиосвязь дрон благодаря вот зеленым пластинам, установленным на крыле. Так же по сигналу от телефонов летательный аппарат вычисляет иностранных наемников. Компьютер без труда может определить, в какой стране зарегистрирована сим-карта.

«В зоне проведения специальной военной операции расчетом комплекса вскрыты позиции вооруженных формирований Украины, корректировщиков огня артиллерии, авианаводчиков, а так же диверсионно-разведывательных групп противника», — сообщает командир взвода с позывным «Француз».

Кружащий над лесами и полями дрон не только создает помехи, но еще и осуществляет фото и видеосъемку в реальном времени мест, где располагаются окопы и укрепления противника. Также самолет перехватывает переговоры боевиков и рассылает им СМС-сообщения с призывами сдаваться в плен.

«Самолет управляется автопилотом, мы даем только команды, чтобы автопилот какие-то действия выполнял. В зависимости от модификации борта, в радиусе пяти километров вокруг себя он может заглушить любое количество абонентов», — рассказал оператор управления с позывным «Талисман».

Специальный камуфляж не позволяет визуально определить расстояние до этой «электронной птицы». Даже наша видеокамера не может с первой попытки поймать фокус на БПЛА. А от вражеского излучения беспилотник защищает электронный ключ.

«Ключ шифрования нужен для того, чтобы противник не перехватил управление и соответственно не увел на свою территорию. Данный вид самолета управляется непосредственно с машины, у квадрокоптера питание только на пульте, а тут целая система», — рассказал начальник станции с позывным «Странник».

После выполнения боевой задачи «Орлан» на парашюте возвращается в точку взлета. Сейчас такие беспилотники применяются по всей линии фронта. Они зарекомендовали себя, как эффективное средство разведки и обнаружения противника, где бы он не прятался.

Тема:
Специальная военная операция России
23 нояб
Российские разведчики рассказали, как отслеживают украинские позиции
23 нояб
«Не имеет права!» — Кулеба начал нагло требовать у Запада санкций для России
23 нояб
Майданов сурово высказался о Пугачевой: «Правда дойдет до всех»
23 нояб
Небо и земля под контролем: лучшее видео из зоны СВО за день
23 нояб
Джонсон сообщил, что Шольц уговаривал Зеленского сдаться в самом начале спецоперации
22 нояб
Враг не пройдет: как российские «Искандеры» работают по позициям ВСУ
22 нояб
Госдума приняла во втором чтении поправку о приостановке госслужбы при мобилизации
22 нояб
В «Укрэнерго» заявили об отсутствии уцелевших от обстрелов электроподстанций
22 нояб
Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки
22 нояб
Интервью с солдатом, откинувшим от себя гранаты с дрона ВСУ: «На передке все герои»
Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

9:52
Российские разведчики рассказали, как отслеживают украинские позиции
9:48
При мощном взрыве в Иерусалиме пострадали 18 человек
9:41
Глаза и уши российской армии: как работают беспилотники в спецоперации на Украине
9:35
«Попросят уйти»: найдены признаки того, что Залужный сменит Зеленского
9:20
Режиссер Квентин Тарантино обрушился с критикой на Marvel: «Убивает искусство»
9:07
Магия ремонта: как в Петербурге коммуналки превращают в студии и чем это грозит

Сейчас читают

Семья Байдена заработала миллионы на украинском конфликте
Чтоб холопы не завидовали: уехавшая в Израиль Пугачева носит под париком магический амулет
Что делать, если машину сковал ледяной дождь
Очередной спектакль Зеленского: «Заявление о публичных переговорах»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика