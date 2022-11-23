Глаза и уши российской армии: как работают беспилотники в спецоперации на Украине

«Электронные птицы» максимально многофункциональны и позволяют не только обнаружить противника, но и лишить его связи. И это лишь малая часть из «умений».

Украина тем временем просит все больше оружия: значительная часть арсенала, поставленная странами НАТО, уничтожается, едва попав на передовую. Скопления техники безошибочно обнаруживают российские беспилотники. Дроны не только находят цели для наших военных, но и парализуют связь между подразделениями ВСУ. Александр Морозов все увидел.

«Сложного ничего нет, нужна лишь только концентрация и внимательность», — отмечает боец.

Одним нажатием кнопки на специальном пульте управления оператор радиоэлектронной борьбы группировки «Отважные», оставил противника без связи в заданном квадрате. Все благодаря беспилотным летательным аппаратам.

Задача беспилотника — глушить связь противника, лишать его возможности координировать подразделениями и управлять солдатами на поле боя.

Подавляет сотовую и радиосвязь дрон благодаря вот зеленым пластинам, установленным на крыле. Так же по сигналу от телефонов летательный аппарат вычисляет иностранных наемников. Компьютер без труда может определить, в какой стране зарегистрирована сим-карта.

«В зоне проведения специальной военной операции расчетом комплекса вскрыты позиции вооруженных формирований Украины, корректировщиков огня артиллерии, авианаводчиков, а так же диверсионно-разведывательных групп противника», — сообщает командир взвода с позывным «Француз».

Кружащий над лесами и полями дрон не только создает помехи, но еще и осуществляет фото и видеосъемку в реальном времени мест, где располагаются окопы и укрепления противника. Также самолет перехватывает переговоры боевиков и рассылает им СМС-сообщения с призывами сдаваться в плен.

«Самолет управляется автопилотом, мы даем только команды, чтобы автопилот какие-то действия выполнял. В зависимости от модификации борта, в радиусе пяти километров вокруг себя он может заглушить любое количество абонентов», — рассказал оператор управления с позывным «Талисман».

Специальный камуфляж не позволяет визуально определить расстояние до этой «электронной птицы». Даже наша видеокамера не может с первой попытки поймать фокус на БПЛА. А от вражеского излучения беспилотник защищает электронный ключ.

«Ключ шифрования нужен для того, чтобы противник не перехватил управление и соответственно не увел на свою территорию. Данный вид самолета управляется непосредственно с машины, у квадрокоптера питание только на пульте, а тут целая система», — рассказал начальник станции с позывным «Странник».

После выполнения боевой задачи «Орлан» на парашюте возвращается в точку взлета. Сейчас такие беспилотники применяются по всей линии фронта. Они зарекомендовали себя, как эффективное средство разведки и обнаружения противника, где бы он не прятался.