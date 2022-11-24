Костя Цзю о воспитании патриотизма в детях: «Он должен быть в крови»

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов Эксклюзив 37

Боксер Цзю рассказал, что детский патриотизм зависит от родительского воспитания

Фото, видео: www.globallookpress.com / Natalya Loginova; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Спортсмен побеждал благодаря выдержке и холодному расчету, несмотря на то, что физически не был приспособлен для бокса. Выступать за Родину — всегда было честью.

О чувстве патриотизма в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru рассказал российский боксер, абсолютный чемпион мира среди профессионалов Константин Цзю на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, в клубе VARVARKA III.

«Тут может и то, и то быть. Он должен быть в крови. В зависимости от того, в какой семье он воспитывается. Очень сильное воспитание идет от родителей», — сказал спортсмен, отвечая на вопрос о воспитании патриотических чувств у детей.

Константин Цзю — трехкратный чемпион СССР, двукратный чемпион Европы по боксу. В борьбе за звание чемпиона мира победил 14 боксеров. Является заслуженным мастером спорта СССР. Отмечается, что будущая звезда спорта был мало приспособлен для бокса, но при этом брал умом и характером. Позже его прозвали «Гром из-под земли». Константин Борисович — боец, который побеждал благодаря холодному расчету и железной выдержке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, с каким талисманом готов расстаться Костя Цзю.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

10:15
Итальянские пивовары оказались на грани банкротства из-за жесткой экономии
10:01
Костя Цзю о воспитании патриотизма в детях: «Он должен быть в крови»
9:53
Кукла в короне: Сергей Зверев огорчил своих фанаток
9:45
Зеленский приказал мобилизовать людей только в русскоязычных областях Украины
9:43
Переговоров не будет: зачем Европарламент принимает резолюции против РФ
9:32
«Исчерпал все средства»: резолюция о терроризме подталкивает Европу к войне с РФ

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика