Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году

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Бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Frank Hoermann / SVEN SIMON; 5-tv.ru

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Несмотря на мировой кризис, в России стараются сделать все возможное для комфортного проживания. Тем более, в праздничные дни.

Ценовую аномалию заметили в России. В преддверии Нового года, вопреки всем ожиданиям, стремительно дешевеет индейка. Хотя обычно аналитики отмечают обратный тренд. К концу года мясо этой птицы может скинуть в цене еще 5-10%. Об этом «Известиям» рассказали в профильной ассоциации производителей.

Дешевеют и другие виды мяса. По сравнению с прошлым годом, стоимость свинины упала на десять процентов. Сложившуюся ситуацию на рынке связывают с наращиванием производства.

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