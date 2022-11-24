Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году

Несмотря на мировой кризис, в России стараются сделать все возможное для комфортного проживания. Тем более, в праздничные дни.

Ценовую аномалию заметили в России. В преддверии Нового года, вопреки всем ожиданиям, стремительно дешевеет индейка. Хотя обычно аналитики отмечают обратный тренд. К концу года мясо этой птицы может скинуть в цене еще 5-10%. Об этом «Известиям» рассказали в профильной ассоциации производителей.

Дешевеют и другие виды мяса. По сравнению с прошлым годом, стоимость свинины упала на десять процентов. Сложившуюся ситуацию на рынке связывают с наращиванием производства.