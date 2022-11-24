Рыбак поймал гигантскую золотую рыбу весом 30 килограммов

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Водоплавающее после фотосессии отпустили в озеро. Может, еще кому повезет?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Markus Obländer

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Рыбный джекпот удалось сорвать британцу! Счастливчик вытянул из воды золотую рыбку весом 30 килограммов! Рыбка оказалась и правда не простая. И не только из-за своего окраса. В водоем еще совсем маленького золотистого карпа запустили 20 лет назад. Долгие годы рыбаки пытали удачу, и вот наконец желание одного из них исполнилось.

Рыба, которую назвали Морковкой, оказалась не только долгожителем, но и настоящим гигантом. После фотосессии карпа отпустили на волю — назад в озеро. И теперь, возможно, кому-то еще повезет.

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