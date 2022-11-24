В каком году Украина перестанет существовать как государство — мнение политолога

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 687

Политолог Светов заявил, что Украина как суверенное государство прекратит существовать в 2023 году

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pau Venteo; © РИА Новости / Александр Натрускин; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Запад заманивал украинцев паспортами и европейскими «бонусами», а на деле уготовил им иную, страшную судьбу.

Украина как суверенное государство перестанет существовать в следующем году. Такой прогноз в эксклюзивном комментарии 5-tv.ru озвучил политолог Юрий Светов.

По словам эксперта, Незалежную стали делать проектом анти-Россия много лет назад, когда начались разговоры о вступлении в Европейский союз (ЕС). Тогда украинцы и не подозревали, какую судьбу им уготовил Запад. Они мечтали стать частью Европы и получить безвизовые паспорта для путешествий и новой, светской жизни по западным канонам. В конечном итоге это привело к той ситуации, которую мы наблюдаем сейчас, отмечает политолог.

«Возможно, что в 2023 году закончится существование Украины как суверенного государства… У части элиты западной есть понимание, что-то, что они делают, завершается и завершается не так, ка к бы хотелось. Поэтому такого рода заявления сейчас делаются: „Я же вас предупреждал“. Кто-то заявляет по-другому, чтобы добавили денег, добавили вооружений», — объяснил Юрий Светов.

Ранее 5-tv.ru приводил мнение эксперта о том, зачем Европарламент принимает резолюции против РФ и как это скажется на переговорах по украинскому конфликту.

-4° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

11:51
Руссо провели уникальную операцию: какое будущее его ждет
11:45
В бой идут настоящие мужчины: как росгвардейцы работают в ходе СВО на Украине
11:35
В каком году Украина перестанет существовать как государство — мнение политолога
11:31
Холодом веет: Украину ждет трагедия в преддверии зимы
11:22
Птица с частью: бизнес ждет снижения цен на индейку на 5–10% к Новому году
11:08
Зеленскому предложили переименовать Россию в Московию

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика