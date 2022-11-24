Переговоров не будет: зачем Европарламент принимает резолюции против РФ

Европейские власти приняли документ, согласно которому Россия признается «страной-спонсором терроризма». Но зачем европейские страны идут на такой рискованный шаг?

Резолюция Европарламента, согласно которой Россия признается «страной-спонсором терроризма», развязывает Европейскому союзу (ЕС) руки. Она позволяет организовывать преследование представителей руководящей верхушки РФ на территории других стран и демонстрирует отказ от переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Такое мнение в эксклюзивном интервью 5-tv.ru высказал директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

«В конфликте России и Украины Евросоюз четко определяет „страной-террористом“ Россию, а не Украину. Соответственно, обвинения, которые Россия представляет Украине в убийстве военнопленных, обстреле мирных домов, использовании запрещенных боеприпасов Евросоюз заранее отвергает. „Террористом“ является Россия, а не Украина, и это будет использоваться дальше в информации, документах и оправдании помощи Украине», — считает эксперт.

По словам Солонникова, резолюция является информационной базой, которая позволит ЕС закончить процесс присвоения российских активов в Европе. Как золотовалютных резервов, так и активов частных лиц и различных компаний. Деньги, которые сейчас «застряли» за рубежом, авторы документа однозначно надеются рано или поздно положить в свою казну.

Помимо прочего, резолюция Европарламента — это и юридическая база для будущих процессов, полагает собеседник 5-tv.ru. ЕС, имея ее в своей папочке, рассчитывает на успешные, то есть заведомо проигрышные для Москвы, разбирательства по поводу действий российского руководства.

«Против президента страны, министра обороны, начальника Генштаба и других. Готовится поле для подготовки уголовного процесса, чтоб таким образом закрыть дипломатические контакты для руководства страны. Выезд за рубеж станет опасным, так как будут охотиться за руководством страны, чтобы отправить в тюрьму», — добавил Солонников.

Эксперт также уверен, что решением признать РФ «страной-спонсором терроризма» ЕС полностью перечеркивает вероятность каких-либо договоренностей в будущем. Союз транслирует неоднократно звучащее с Запада утверждение: Соединенные Штаты должны победить на поле боя, Россия — капитулировать. Никаких переговоров не будет — это хотят сказать Кремлю европейцы, уверен эксперт.

Ранее, писал 5-tv.ru, МАГАТЭ приняло резолюцию, призывающую РФ вывести военных с территории Запорожской атомной электростанции.