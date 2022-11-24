Братьев Магомедовых признали виновными в хищениях и создании ОПС

Судья отметил, что преступное сообщество отличается особой сплоченностью.

Мещанский суд города Москвы признал виновными Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Как стало известно 5-tv.ru, судья на данный момент оглашает приговор.

«Зиявудин и Магомед Магомедовы создали преступное сообщество для получения финансовой выгоды», — с таких слов начинается приговор создателям ОПС.

Судья отметил, что созданное братьями преступное сообщество отличается особой сплоченностью и согласованностью действий. Вся координация была посвящена совершению тяжких преступлений — хищений в особо крупном размере.

По версии следствия, совладельцы холдинга «Сумма» создали компанию для прикрытия своего ОПС, и за шесть лет деятельности братья Магомедовы похитили бюджетные средства на сумму около 2,5 миллиардов рублей.

Гособвинение требует назначить наказание Зиявудину и Магомеду в виде колонии строго режима по 24 и 21 году, а также штраф каждому по 1,5 миллиона рублей.

5-tv.ru делится эксклюзивными кадрами из зала суда и оглашения приговора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима.