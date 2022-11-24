Братьев Магомедовых признали виновными в хищениях и создании ОПС

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 43

Братьев Магомедовых признали виновными в хищениях и создании преступного сообщества

Фото, видео: РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Судья отметил, что преступное сообщество отличается особой сплоченностью.

Мещанский суд города Москвы признал виновными Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда.

Как стало известно 5-tv.ru, судья на данный момент оглашает приговор.

«Зиявудин и Магомед Магомедовы создали преступное сообщество для получения финансовой выгоды», — с таких слов начинается приговор создателям ОПС.

Судья отметил, что созданное братьями преступное сообщество отличается особой сплоченностью и согласованностью действий. Вся координация была посвящена совершению тяжких преступлений — хищений в особо крупном размере.

По версии следствия, совладельцы холдинга «Сумма» создали компанию для прикрытия своего ОПС, и за шесть лет деятельности братья Магомедовы похитили бюджетные средства на сумму около 2,5 миллиардов рублей.

Гособвинение требует назначить наказание Зиявудину и Магомеду в виде колонии строго режима по 24 и 21 году, а также штраф каждому по 1,5 миллиона рублей.

5-tv.ru делится эксклюзивными кадрами из зала суда и оглашения приговора.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сын бывшего детского омбудсмена Павла Астахова приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. 

-5° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.50
-0.16 62.29
0.11
🧙‍♀ Гороскоп на 24 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

14:46
Двухлетняя девочка отравилась средством для дезинфекции в детсаду Хабаровска
14:42
Экс-супруга Гуфа Айза продает интимные фото: «Обещаю вам уникальный контент»
14:39
Политолог Гаспарян об идее украинцев переименовать Россию: «Психиатры должны дать заключение»
14:32
Полис чудес: Генпрокуратуру попросили проверить механизм ОСАГО
14:28
Погранслужба Белоруссии нашла мертвого африканца на границе с Польшей
14:23
«Стал их позорным символом»: Захарова жестко ответила киевскому режиму за оскорбление дипломатов

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика