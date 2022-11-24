Минобороны отвергло обвинения в нанесении ударов по Киеву

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 48

Минобороны РФ: разрушения в Киеве стали следствием работы украинской ПВО

Фото, видео: Мидобороны РФ; 5-tv.ru

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В ведомстве особо подчеркнули, что удары были нанесены по объектам военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики.

Объявленные Украиной разрушения в Киеве стали последствием ударов ракетами иностранных и украинских средств противовоздушной обороны (ПВО), которые размещены в жилых кварталах города. Такое заявление в рамках регулярного брифинга сделал официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Он особо подчеркнул, что российские войска не наносили никаких ударов по Киеву. Целями ВС РФ являются только объекты инфраструктуры и военного управления Украины.

«Особо подчеркну, ни одного удара по целям в черте города Киев не наносилось. Все объявленные киевским режимом разрушения в городе стали следствием падения ракет иностранных и украинских средств ПВО, размещенных в жилых кварталах украинской столицы», — доложил генерал-лейтенант.

Игорь Конашенков также рассказал, что 23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней энергетическим объектам. По словам представителя Минобороны РФ, все цели были достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские ПВО сбили пять беспилотников в районе Черного моря и Севастополя.

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