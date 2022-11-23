Российские ПВО сбили пять беспилотников в районе Черного моря и Севастополя

|
Игорь Рязов
Игорь Рязов Игорь Рязов Вконтакте 57

Несколько летательных аппаратов кружили над газоконденсатными месторождениями, рассказали в Минобороны РФ.

Российские ПВО сбили пять беспилотников в районе Черного моря и Севастополя

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

Читайте нас в: Дзен Новости

Российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять беспилотников в Черном море и в районе Севастополя. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять беспилотных летательных аппаратов в районе газоконденсатных месторождений в Черном море и в районе города Севастополь», — сказал Игорь Конашенков.

Ранее глава Севастополя Михаил Развозжаев сообщил об уничтожении в городе двух беспилотников. Позднее он добавил, что сбитые БПЛА пытались атаковать Балаклавскую тепловую электростанцию.

Это не первый раз, когда над Севастополем сбивают беспилотники. 8 ноября такой летательный аппарат был сбит над акваторией города, а 1 ноября — в его северной части.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили «Ураганы», из которых ВСУ обстреливали Белгородскую область. А сегодня почти на всей территории Украины объявлена воздушная тревога.

Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 100%
60.66
-0.08 62.18
0.06
🧙‍♀ Гороскоп на 23 ноября для всех знаков зодиака

Последние новости

16:01
Сергей Лазарев умилился подросшей дочери, которая с жадностью поедала завтрак
15:59
Euractiv: Россия и НАТО договорились проявлять осторожность в Черном море
15:55
Мэр Львова заявил об отключении электричества во всем городе
15:43
Воздушная тревога объявлена в 12 регионах Украины
15:42
«Отец с опытом»: Ольга Бузова сообщила, от кого собирается родить ребенка
15:31
У меня на это пять причин: почему разбилось счастье Королевой и Николаева

Сейчас читают

Как бесплатно получить лекарства детям до 3 лет
Россияне молятся за онкобольную Новикову: болезнь сорвала грандиозные планы 75-летней артистки
На что чаще всего жалуются недовольные мужья
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика