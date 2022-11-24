Звезда фильма «Сестры» Ирина Старшенбаум высказалась о насилии в день премьеры

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 37

Ирина Старшенбаум призналась, что сталкивалась с психологическим насилием

Звезда фильма «Сестры» Ирина Старшенбаум высказалась о насилии в день премьеры

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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По словам артистки, с жестоким обращением ей приходилось сталкиваться как на съемках, так и за их пределами.

Актриса Ирина Старшенбаум сыграла главную роль в новом фильме о домашнем насилии. А в беседе с KP.RU откровенно рассказала, как сама относится к насилию и сталкивалась ли с ним в жизни.

«Я думаю, с психологическим насилием мы так или иначе сталкиваемся каждый день. Потому что не учитываем чувства друг друга. И мы настолько к этому привыкли, что становится не по себе», — сказала актриса.

Она отметила, что вышестоящие люди часто пользуются своей властью и могут давить на людей, грубо с ними разговаривать.

«Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз», — призналась Ирина.

С физическим насилием актриса никогда не сталкивалась, разве что в фильме «Сестры». По сюжету ее героиня страдает от побоев со стороны мужа и решается на отчаянный шаг — совершить мистический ритуал, чтобы сжечь обидчика.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захар Прилепин раскритиковал Ирину Старшенбаум за извинения перед украинцами.

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