Звезда фильма «Сестры» Ирина Старшенбаум высказалась о насилии в день премьеры
Ирина Старшенбаум призналась, что сталкивалась с психологическим насилием
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
По словам артистки, с жестоким обращением ей приходилось сталкиваться как на съемках, так и за их пределами.
Актриса Ирина Старшенбаум сыграла главную роль в новом фильме о домашнем насилии. А в беседе с KP.RU откровенно рассказала, как сама относится к насилию и сталкивалась ли с ним в жизни.
«Я думаю, с психологическим насилием мы так или иначе сталкиваемся каждый день. Потому что не учитываем чувства друг друга. И мы настолько к этому привыкли, что становится не по себе», — сказала актриса.
Она отметила, что вышестоящие люди часто пользуются своей властью и могут давить на людей, грубо с ними разговаривать.
«Тебя и твой талант обесценивают, а потом ты сам начинаешь себя винить, сам себя съедать. Это очень больно. У меня такое было не раз», — призналась Ирина.
С физическим насилием актриса никогда не сталкивалась, разве что в фильме «Сестры». По сюжету ее героиня страдает от побоев со стороны мужа и решается на отчаянный шаг — совершить мистический ритуал, чтобы сжечь обидчика.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Захар Прилепин раскритиковал Ирину Старшенбаум за извинения перед украинцами.
Читайте также
86%
-0.16 62.29
0.11
Нашли ошибку?