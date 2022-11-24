Российские войска сорвали переброску иностранного оружия для ВСУ

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 88

Российские войска сорвали переброску резервов и иностранного оружия для ВСУ

Фото, видео: Смирнов Владимир / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Попытку переброски украинские войска попытались совершить железнодорожным путем.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранного вооружения, военной техники и боеприпасов. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — доложил генерал-лейтенант.

Он заявил, что 23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По словам Игоря Конашенкова, все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, энергетики и системе военного управления 10 октября. Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки.

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