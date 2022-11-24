Российские войска сорвали переброску иностранного оружия для ВСУ

Попытку переброски украинские войска попытались совершить железнодорожным путем.

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) сорвали переброску резервов Вооруженных сил Украины (ВСУ), иностранного вооружения, военной техники и боеприпасов. Об этом в рамках регулярного брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий», — доложил генерал-лейтенант.

Он заявил, что 23 ноября российские войска нанесли массированный удар по системе военного управления Украины и связанным с ней объектам энергетики. По словам Игоря Конашенкова, все цели удара достигнуты, а назначенные объекты поражены.

Российские войска начали наносить массированные удары по объектам украинской инфраструктуры, энергетики и системе военного управления 10 октября. Как заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки.