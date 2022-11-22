Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки
В Минобороны РФ сообщили об уничтожении трех групп диверсантов ВСУ около Павловки
Фото, видео: ТАСС / ТАСС; Минобороны РФ
ВСУ понесли значительные потери на южнодонецком направлении в минувшие сутки. Они составили более 50 человек, три БМП и два бронеавтомобиля, рассказали в Минобороны РФ.
Российские военнослужащие уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Павловки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка», — сообщил Игорь Конашенков.
Он добавил, что в данном районе ВС РФ также нанесли огневое поражение противнику у населенного пункта Водяное.
«На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное», — отметил Игорь Конашенков.
По словам генерал-лейтенанта, была ликвидирована живая сила и техника противника.
«Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», — подытожил представитель Минобороны РФ.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пытавшихся перебраться на левый берег Днепра украинских диверсантов. Судя по всему, вместе с ними был ликвидирован полковник ВСУ.
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