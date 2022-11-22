Российские военные уничтожили три группы украинских диверсантов около Павловки

ВСУ понесли значительные потери на южнодонецком направлении в минувшие сутки. Они составили более 50 человек, три БМП и два бронеавтомобиля, рассказали в Минобороны РФ.

Российские военнослужащие уничтожили три диверсионно-разведывательные группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) около Павловки. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Уничтожены три диверсионно-разведывательные группы ВСУ, действовавшие в районе населенного пункта Павловка», — сообщил Игорь Конашенков.

Он добавил, что в данном районе ВС РФ также нанесли огневое поражение противнику у населенного пункта Водяное.

«На южнодонецком направлении российскими подразделениями нанесено огневое поражение механизированной роте противника в районе населенного пункта Водяное», — отметил Игорь Конашенков.

По словам генерал-лейтенанта, была ликвидирована живая сила и техника противника.

«Потери противника составили более 50 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые машины пехоты и два бронеавтомобиля», — подытожил представитель Минобороны РФ.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные уничтожили пытавшихся перебраться на левый берег Днепра украинских диверсантов. Судя по всему, вместе с ними был ликвидирован полковник ВСУ.