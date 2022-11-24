По словам эксперта, если температура тела повышается, то таким образом проявляется активность иммунной системы.

Сейчас заканчивается осень. Это время роста заболеваемости острой респираторной инфекцией. Кто-то болеет с температурой, другие же — без нее. О том, чем опасен второй вариант, в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru рассказала терапевт Елена Тюльпина.

«Мы с вами ощущаем першение в горле, насморк, течение из носа и заложенность носа, кашель, головные боли и так далее. Чаще всего респираторные вирусные инфекции протекают с повышением температуры тела. Но так происходит не всегда», — рассказала она.

Эксперт добавила, что если температура тела повышается, то таким образом проявляется активность иммунной системы. Если же такого нет, то это означает, что иммунитет плохо работает. Зачастую такое происходит по причине «вирусной загрузки организма» или из-за плохого состояния желудочно-кишечного тракта.

«Здесь важно помнить, что здоровье иммунной системы напрямую зависит от здоровья нашего кишечника. Поэтому важно желудочно-кишечный тракт поддерживать в здоровом состоянии», — отметила Тюльпина.

Специалист объяснила, что ОРВИ может перерасти в осложнения тогда, когда нет температуры. Это зачастую связано с тем, что многие считают: раз температуры нет, то значит, болезнь лечить не нужно. В том случае, если температура тела не повысилась, то наш организм может не справиться, и организму требуется помощь. В этой ситуации нужно лечить те симптомы, которые возникли.

«Если мы с вами этого не делаем, к сожалению, часто мы видим переход этих простых респираторных явлений в осложнения. Это могут быть и какие-то синуситы, гаймориты, это может быть пневмония и так далее. Поэтому даже если температура тела не повысилась, нужно помнить, что такая вирусная инфекция обязательно требует лечения», — подчеркнула терапевт.

Однако за температурой все же стоит следить, считает врач. Если она держится ниже 36 градусов — это повод обратиться к врачу.

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