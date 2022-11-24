Очень странный грипп: первые признаки мышиной лихорадки

Сразу в двух районах Башкирии были зафиксированы вспышки коварного недуга с высоким риском летального исхода, который распространяют животные. Чаще всего заболевают дети.

Первые симптомы мышиной лихорадки могут сбить человека с толку, так как они напоминают рядовую ОРВИ или грипп. Некоторые при первых признаках подобного недуга не спешат к врачу и спасаются медикаментозной или «народной» профилактикой. Но попытки лечиться самостоятельно приведут к тяжелым последствиям, так как без должного ухода такой пациент рискует собственной жизнью. О признаках опасной инфекции в эксклюзивном интервью 5-tv.ru рассказал врач-эксперт Тимур Пестерев.

«Мышиная лихорадка официально называется геморрагической лихорадкой с почечным синдромом. Синдромы очень специфические: геморрагическая сыпь, кровоизлияния большие, поражаются сосуды, в работе почек нарушение идет, и общее состояние человека не очень хорошее. И если не лечить, то там и серьезные осложнения, и при неблагоприятном течении летальный исход», — сказал доктор.

Это инфекционное заболевание встречается довольно часто, в год его переносят от семи до восьми тысяч человек. Передается оно воздушно-капельным путем и через контакт с инфицированным животным или человеком. Главные переносчики — мыши — особенно опасны в холодное время года, когда прячутся от стужи в подвалах домов. Продукты их жизнедеятельности также содержат возбудители недуга.

«В первые три-четыре дня это как грипп или какая-то ОРВИ. Температура повышается, ломота в мышцах и теле, озноб может быть, слабость какая-то, конъюнктивит и может сыпь появляться. Такой нестандартный грипп тяжелый. На следующем этапе присоединяются и такие симптомы: рвота, человека тошнит, отеки, боли в спине, в районе почек, это около полутора недель длится», — предупредил Пестерев.

Если больной остается без помощи медиков, летальный исход весьма вероятен. Но даже в случаях раннего диагностирования выздоровление происходит медленно — месяц-два. Полностью врачи избавляют пациента от самого вируса и неприятных симптомов только спустя четыре-семь месяцев. Своевременное лечение исключает фатальные последствия. При этом всегда существует риск осложнений в виде снижения иммунитета, панкреатита, отека легких, менингита и почечной недостаточности.

По словам Пестерева, чаще всего инфекция атакует детей, так как у них несовершенный иммунитет, и взрослых с ослабленной защитной системой организма. Так, на днях в Башкирии сообщили о вспышке недуга — сразу в двух районах заболели школьники. По неподтвержденным данным, у некоторых отмечали осложнения на почки. При первых признаках, тем более нетипичных в сравнении с той же ОРВИ, важно сразу обратиться е специалисту.

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