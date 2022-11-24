Путин заявил о необходимости развития сферы искусственного интеллекта

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Анна Гончаренко
Анна Гончаренко 33

Президент Путин заявил о необходимости развития сферы искусственного интеллекта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Hauke-Christian Dittrich; 5-tv.ru

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Глава государства подчеркнул, что Россия находится на шаг впереди других стран.

Необходимо наращивать усилия по развитию искусственного интеллекта в России. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе своего выступления на международной конференции по машинному обучению и искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey 2022.

Глава страны подчеркнул, что эта отрасль в России и так находится «на шаг впереди» по сравнению с другими странами. Однако достижения в области искусственного интеллекта во многом определяют статус и имидж Российской Федерации на мировой арене, так как на сегодняшний день государства ведут ожесточенное соперничество.

К слову, на прошлой неделе Россия заняла место в десятке стран-лидеров в сфере цифровой трансформации правительства и цифровизации государственного сектора услуг, следует из результатов международного рейтинга «GovTech Maturity Index (GTMI)», опубликованного Всемирным банком.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в Тульской области создают инновационный кластер «Композитная долина». 

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