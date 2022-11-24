«Кричу в лесу»: актер Никита Ефремов признался в алкоголизме

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 555

Никита Ефремов сообщил об алкогольной зависимости

«Кричу в лесу»: актер Никита Ефремов признался в алкоголизме

Фото: www.globallookpress.com / Ekaterina Tsvetkova

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Актер пояснил, что уже очень долгое время страдает от пагубной привычки и решил открыто рассказать об этом именно сейчас.

Известный российский актер Никита Ефремов признался, что страдает от алкогольной зависимости. Об этом он заявил в интервью для 7Дней.ru.

Сын осужденного за пьяное ДТП Михаила Ефремова пояснил, что пользуется услугами психолога.

«У меня есть специалисты по всем проблемам. И своим друзьям я советую того или иного специалиста. С помощью методов психологии, например, ударов палкой в подушку, я избавляюсь от накопившейся агрессии. Еще кричу в лесу», — рассказал Никита.

По его словам, он довольно долгое время употреблял алкоголь в большом количестве.

«К сожалению, алкоголизм в России — большая беда, и о ней надо говорить открыто», — добавил артист.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сын Михаила Ефремова Никита справляется с шоком после ареста отца. Например, он медитировал и занимался духовными практиками. ДТП, которое устроил артист, повергло в шок не только семью, но и общественность. В итоге, после смертельной аварии в центре российской столицы Михаил Ефремов был приговорен к семи с половиной годам заключения свободы. Сейчас он отбывает свой срок в колонии Белгородской области.

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