«Тяжело в учении — легко в бою»: лучшие видео с полей спецоперации

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 16

ВС РФ продолжают успешно выполнять боевые задачи в ходе спецоперации

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Специальная военная операция России

Минобороны РФ публикует кадры подготовки российских военных перед отправкой в зону проведения СВО и записи ракетных ударов летчиков и ракетчиков по вражеским объектам на Украине.

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, как в учении, так и в бою.

Готовящиеся к отправке на линию соприкосновения с противником бойцы усердно освежают в памяти навыки оказания первой помощи, стреляют и осваивают современные методы ведения боя. Наставляют резервистов опытные инструктора, уже успевшие лично получить боевой опыт во время СВО.

Не прекращается боевая работа у тех, кто уже находится на передовой: военные летчики продолжают уничтожать технику и живую силу противника, а также укрепленные огневые позиции украинских националистов.

Российские ракетчики, работающие с комплексами «Искандер-М», планомерно поражают критическую инфраструктуру врага, нанося удары по объектам энергообеспечения. Это необходимо для того, чтобы парализовать тылы украинских войск и сломить их способность к сопротивлению.

Ранее 5-tv.ru показывал, как росгвардейцы работают в ходе СВО на Украине.

Тема:
Специальная военная операция России
25 нояб
Замглавкома ВМФ РФ Астапов рассказал о подвигах морской пехоты на полях СВО
25 нояб
Вернувшиеся 24 ноября из украинского плена российские военные спели гимн РФ
24 нояб
Суровая украинская зима: как ВСУ переживет холода без света и тепла
24 нояб
Путин призвал улучшать характеристики военной техники ВС РФ
24 нояб
«Держали на холоде»: вернувшиеся в РФ военные рассказали о пытках в украинском плену
24 нояб
Четко и быстро: как ВС России атаковали систему военного управления Украины
24 нояб
Владимир Путин наградил военкора Семена Пегова орденом Мужества
24 нояб
Сбежавшую из РФ Чулпан Хаматову признали актрисой года в Латвии
24 нояб
Еще 50 российских военнослужащих вернулись из украинского плена
24 нояб
Минобороны РФ: разрушения в Киеве — результат работы ПВО Украины
-6° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
60.39
-0.11 62.78
0.49
Быкам — карьера, тиграм — спорт: восточный гороскоп на декабрь 2022 года

Последние новости

6:00
«Тяжело в учении — легко в бою»: лучшие видео с полей спецоперации
5:44
Мировые религии объединились против насаждаемых Западом ценностей
5:27
Врач назвала возраст, в котором нужно менять образ жизни для сохранения здоровья
5:20
Биолог, генетик, агроном: почему Николай Вавилов был героем и мучеником науки
5:05
Замглавкома ВМФ РФ Астапов рассказал о подвигах морской пехоты на полях СВО
5:00
Как сэкономить на зимней резине и покрышках

Сейчас читают

Юрист рассказала, кто получит тринадцатую зарплату в этом году
"Не боюсь ни капли": 50-летний DJ Groove об отправке в зону боевых действий на Украине
Россиянка скончалась в Сеуле после пластической операции
Чемпионат мира по футболу в Катаре: чем удивит турнир и кто явный фаворит

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Страшные предсказания Нострадамуса на 2023 год и будущие
Гороскоп на ноябрь 2022 для всех знаков — видео
Как отдыхаем на Новый год 2023 и сколько выходных дней
Каким будет Новый Год 2023 — чего ждать от Черного Кролика