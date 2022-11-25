Минобороны РФ публикует кадры подготовки российских военных перед отправкой в зону проведения СВО и записи ракетных ударов летчиков и ракетчиков по вражеским объектам на Украине.

Российские военнослужащие, принимающие участие в специальной военной операции, продолжают эффективно выполнять поставленные перед ними задачи, как в учении, так и в бою.

Готовящиеся к отправке на линию соприкосновения с противником бойцы усердно освежают в памяти навыки оказания первой помощи, стреляют и осваивают современные методы ведения боя. Наставляют резервистов опытные инструктора, уже успевшие лично получить боевой опыт во время СВО.

Не прекращается боевая работа у тех, кто уже находится на передовой: военные летчики продолжают уничтожать технику и живую силу противника, а также укрепленные огневые позиции украинских националистов.

Российские ракетчики, работающие с комплексами «Искандер-М», планомерно поражают критическую инфраструктуру врага, нанося удары по объектам энергообеспечения. Это необходимо для того, чтобы парализовать тылы украинских войск и сломить их способность к сопротивлению.

Ранее 5-tv.ru показывал, как росгвардейцы работают в ходе СВО на Украине.