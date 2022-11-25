Долгожданная: как прошла первая встреча звезд «Кухни» Назарова и Богатырева после долгой разлуки

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 65

Марк Богатырев и Дмитрий Назаров из «Кухни» впервые встретились за долгое время

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Знаменитости были похожи на лучших друзей. Им точно было что обсудить!

Актер Дмитрий Назаров и его коллега по цеху Марк Богатырев встретились и заключили друг друга в объятья. Оба артиста снимались в сериале «Кухня» и часто контактировали. За это время они успели хорошо подружиться.

По слухам, звезды уже очень давно не виделись. Однако на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, которая прошла в клубе VARVARKA III, коллеги встретились и даже обнялись. По счастливым обстоятельствам, обе звезды пришли на мероприятие.

Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru, сейчас артисты в теплых отношениях. На видео заметно, как Дмитрий Юрьевич крепко обнимает Марка Константиновича, добро улыбается и что-то говорит ему.

Стоит отметить, что вокруг главного героя сериала «Кухня» во время съемок было много страстей. Ходили слухи, что Марк Богатырев безответно влюбился в коллегу по цеху Елену Подкаминскую. Сейчас, конечно, у каждого — своя судьба. Актеры нашли «вторые половинки», обзавелись детьми и счастливы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о долгих попытках Марка Богатырева зачать ребенка с Татьяной Арнтгольц.

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