Долгожданная: как прошла первая встреча звезд «Кухни» Назарова и Богатырева после долгой разлуки
Марк Богатырев и Дмитрий Назаров из «Кухни» впервые встретились за долгое время
Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru
Знаменитости были похожи на лучших друзей. Им точно было что обсудить!
Актер Дмитрий Назаров и его коллега по цеху Марк Богатырев встретились и заключили друг друга в объятья. Оба артиста снимались в сериале «Кухня» и часто контактировали. За это время они успели хорошо подружиться.
По слухам, звезды уже очень давно не виделись. Однако на творческой встрече, посвященной кубинской культуре, которая прошла в клубе VARVARKA III, коллеги встретились и даже обнялись. По счастливым обстоятельствам, обе звезды пришли на мероприятие.
Судя по кадрам, оказавшимся в распоряжении 5-tv.ru, сейчас артисты в теплых отношениях. На видео заметно, как Дмитрий Юрьевич крепко обнимает Марка Константиновича, добро улыбается и что-то говорит ему.
Стоит отметить, что вокруг главного героя сериала «Кухня» во время съемок было много страстей. Ходили слухи, что Марк Богатырев безответно влюбился в коллегу по цеху Елену Подкаминскую. Сейчас, конечно, у каждого — своя судьба. Актеры нашли «вторые половинки», обзавелись детьми и счастливы.
Ранее 5-tv.ru сообщал о долгих попытках Марка Богатырева зачать ребенка с Татьяной Арнтгольц.
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