Мамина радость: дочь Иосифа Пригожина впервые показала трехмесячного сына

Как выглядит малыш звезды? Для девушки он был очень долгожданным!

Дочь Иосифа Пригожина Даная в августе родила сына по имени Даниэль. Молодая мама скрывала от всех своего сына. Она сообщила, что представит малыша публике только после крещения.

Вчера, 24 ноября, Даниэль прошел обряд крещения. Даная, как и обещала, показала подписчикам малыша. Девушка опубликовала фото в социальных сетях.

«Моя радость», — подписала фотографию она.

Даная решила организовать для ребенка праздник и пригласила близких людей. Также на мероприятии звучали трогательные песни в исполнении аниматоров. По словам Пригожиной, малыш внимательно слушал музыкальные композиции и «был в восторге».

Ее отец, продюсер Иосиф Пригожин также отметил в социальных сетях, что в его семье произошло важное событие. Однако неизвестно, был ли он на празднике.

Даная Пригожина показала своего сына; Фото: Instagram* / danaya_prigozhina

Как ранее писал 5-tv.ru, дочь продюсера Иосифа Пригожина скоро покажет лицо новорожденного сына. Даная Пригожина еще в августе родила мальчика от Евгения Агирова, за которого вышла замуж в марте 2020-го. Новоиспеченная мама часто показывает фото с ребенком, но лицо предпочитает скрывать.

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