«Человек заблуждается»: американцы раскритиковали Байдена за шутку о медосмотре

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 39

Американские читатели Daily Mail раскритиковали Байдена за иронию о медосмотре

«Человек заблуждается»: американцы раскритиковали Байдена за шутку о медосмотре

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis

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Здоровье лидера США действительно нуждается в тщательной медицинской проверке.

Американскому лидеру Джо Байдену необходимо закончить прохождение медицинского осмотра до конца года. Поэтому его иронию о ненадобности мероприятия не оценили американские читатели газеты Daily Mail. От здоровья президента США зависит их будущее.

Накануне издание опубликовало статью, в которой сообщалось о шутке 80-летнего Байдена во время общения с журналистами. Тогда он говорил о медосмотре, в конце чего спросил у прессы: «Вы считаете, мне это нужно?»

Репортеры дали утвердительный ответ. Американские читатели издания возмутились халатности и легкомысленности Байдена. В том числе некоторые американцы усомнились не только в физическом, но и в ментальном здоровье главы Штатов.

«Да, думаю, вам это нужно», — написал пользователь MsAlicePalace.

«Меня беспокоит не его физическое здоровье. Проблема в его ментальном здоровье», — отметил JustThinkForOnce.

Американец с ником Sulky1 поддержал его, написав: «Проверка головы важнее, чем проверка тела». Другой читатель выразил солидарное мнение с предыдущими двумя комментаторами.

«Этот человек заблуждается, если думает, что находится в первоклассной форме», — написал SmellTheRoses1.

Ранее стало известно, как Джо Байден публично опозорился при надевании фартука. Во время этого ему понадобилась помощь морпеха. 5-tv.ru публиковал видео курьезного случая.

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