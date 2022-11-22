Джо Байден публично опозорился при надевании фартука — понадобилась помощь морпеха

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Игорь Рязов
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Джо Байден задом наперед надел фартук во время ужина с морскими пехотинцами

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jordan Tovin; 5-tv.ru

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Президент США оконфузился во время ужина в честь Дня благодарения, на котором присутствовали американские военнослужащие. Немногим ранее он вдруг пытался поговорить с индейкой.

Президент США Джо Байден оконфузился во время ужина по случаю Дня благодарения, на котором присутствовали американские морские пехотинцы. Их верховный главнокомандующий не смог надеть фартук без посторонней помощи. Неприятный для главы Белого дома инцидент попал на видео.

Торжественное мероприятие проходило на борту авиабазы морской пехоты Черри-Пойнт в Северной Каролине. Джо Байден решил самостоятельно разложить праздничную индейку по тарелкам, но надел фартук задом наперед.

Один из военных обратил на это внимание и вместе с официантом помог главе государства переодеть фартук. Байден поблагодарил пехотинца за бдительность дружеским хлопком по груди.

К слову, немногим ранее Джо Байден попытался вступить в диалог с индейкой на территории комплекса Белого дома. Там проходила традиционная церемония помилования птиц перед Днем благодарения. Президент США обратился к помилованным птицам с кличками Шоколад и Крошка и заявил, что бог явно их любит.

«Бог любит вас! Девять с половиной миллиона индеек! Вот что я вам скажу, это как в некоторых странах, в которых я был, и они… Во всяком случае… Хочешь поговорить?» — обратился к птице Джо Байден.

Несмотря на торжественность момента и множество людей вокруг, индейка разговор не поддержала.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джо Байден по ошибке сделал заявление о похоронах своего сына в Ираке. По его мнению, Бо Байден погиб в результате боевых действий. В действительности тот скончался от рака мозга в 2015 году в американской клинике. Однако это не помешало президенту США еще раз «похоронить» своего сына в Ираке спустя три недели.

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