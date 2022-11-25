«Никогда не влюбляюсь в плечи»: Садальский раскрыл тайны Мордюковой в день ее рождения

Легендарная актриса всегда обращала внимание на поступки человека. Сегодня ей могло бы исполниться 97 лет.

Советская и российская актриса театра и кино Нонна Мордюкова родилась в 1925 году. Сегодня она бы отметила свое 97-летие. Однако в 2008 году артистка скончалась в Москве на 83-м году жизни. Несмотря на смерть звезды, поклонники и коллеги по цеху до сих пор помнят о ней и скорбят. В день рождения знаменитости актер Станислав Садальский опубликовал пост в честь Мордюковой.

«Я никогда не влюблялась в плечи, в глаза. Поступок! Вот, что для меня всегда было главным», — процитировал слова Нонны Викторовны артист в личном блоге.

Там же он поздравил ее с днем рождения и опубликовал совместные снимки с актрисой. Архивных фото у Садальского оказалось много — девять снимков. На них радостные артисты изображены с различными людьми в разные периоды времени. Поклонники поддержали настрой Станислава Юрьевича в комментариях и написали множество теплых слов.

«С днем рождения великой актрисы, Нонны Мордюковой! Роли неохватного масштаба, неповторимого колорита, искренности и ярчайшей индивидуальности: „чтобы помнили“… Будем помнить»;

«Очень часто включаю фильмы с Нонной! Это шедевры! Смотришь как в первый раз! Великая! Светлая память»;

«Шикарная женщина и актриса, которая не надевала маску, а снимала их»;

«Мощная, самобытная, единственная и неповторимая! Светлая память», — заявили подписчики.

Легендарная Нонна Мордюков известна по таким фильмам, как «Молодая гвардия», «Чужая родня», «Хождение по мукам. Хмурое утро», «Простая история», и много других исключительных проектов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, какой страшный поступок сделала актриса Римма Маркова на похоронах Нонны Мордюковой.