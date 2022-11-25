Песков прокомментировал высказывание Зеленского про крымский полуостров

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 67

Кремль увидел в заявлении Зеленского про Крым нежелание Киева урегулировать конфликт миром

Песков прокомментировал высказывание Зеленского про крымский полуостров

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько

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Территория вернулась в состав РФ после референдума, проведенного в 2014 году. Почти 100% избирателей проголосовали за присоединение Крыма к стране.

Слова президента Украины Владимира Зеленского о готовности рассмотреть варианты присоединения Крыма к Украине прокомментировал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Для нас это ничто иное как обсуждение темы отчуждения территории Российской Федерации, какого-то другого понимания здесь быть не может. Об этом не может быть и речи», — сказал пресс-секретарь президента России.

Песков также отметил, что подобные заявления украинского лидера лишний раз говорят о неготовности и нежелании Киева урегулировать кризис мирным путем.

Крымский полуостров вернулся в состав РФ после референдума, проведенного в 2014 году. Большая часть избирателей проголосовала за присоединение территории к стране. Жители региона демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН сделали свой выбор. Глава государства Владимир Путин говорил, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».

24 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как ответили в Крыму на мечты Зеленского вернуть себе полуостров.

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