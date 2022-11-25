Раскрывает истинные чувства: как темнота влияет на человека

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Екатерина Иванова
Екатерина Иванова Эксклюзив 16

Эксперт Нестеренко: темнота помогает быстро активироваться пяти органам чувств

Фото, видео: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha; 5-tv.ru

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В темноте начинают быстро активироваться слух, запах, вкус и тактильность.

В современном мире существует огромное количество искусственного света: огромное количество рекламы, светящихся различных приборов. Конечно, человеку в светлом помещении намного легче находиться, намного быстрее можно сориентироваться. Однако ребенок в утробе матери находится в темноте, а каждое животное во время родов старается также уйти в темное место. Свет — огромный раздражитель, а темнота — это про успокоение. Как же она влияет на нас? Об этом в эксклюзивном интервью 5- tv.ru рассказал эксперт по тренингам личностного и финансового роста через практики в темноте Сергей Нестеренко.

«Темнота — это про успокоение. Темнота — это про раскрытие чувств. И, как говорят ученые, 80% информации человеку заходит сейчас через глаза, потому что все остальные органы чувств притупляются», — рассказал он.

Специалист добавил, что в темноте начинают очень быстро активироваться слух, запах, вкус и тактильность. Когда эти органы чувств работают, в норме, тогда в человеке просыпается то самое шестое чувство или интуиция. И при этом у человека может появиться дар ясного видения, ясного слышания. Ведь все, что происходит вокруг — это знаки, которые даются человеку.

«И только в нормальном состоянии, когда человек отдохнувший, когда он без напряжения, когда в нем активно работают все органы чувств, тогда только этот человек способен воспринимать этот мир настоящим, живым, а не искусственным», — подытожил Нестеренко.

Как ранее 5-tv.ru, психолог Александр Невеев назвал признак скорого расставания в отношениях.

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