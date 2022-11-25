Счет в мешке: бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт

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Российскому бизнесу хотят запретить собирать деньги на капремонт

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Зураб Джавахадзе; 5-tv.ru

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Кто должен тратиться на текущие расходы?

Управляющим компаниям хотят запретить собирать деньги на капитальный ремонт. Как выяснили «Известия», с такой инициативой выступили в общественном совете при Минстрое.

По мнению экспертов, средства, поступающие на спецсчета, могут уходить налево. Есть разные варианты преступных схем. Например, управляющие компании оформляют завышенные сметы или просто переводят деньги подставным фирмам. В любом случае страдают жильцы, которые в итоге остаются без ремонта. Всего этого можно избежать, если деньгами напрямую будут распоряжаться региональные операторы или сами жильцы — через ТСЖ.

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