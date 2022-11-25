Неизвестные воруют приводы систем дымоудаления в многоэтажках Подмосковья

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Зачем им это нужно? Кому хотят продать, а кого — подставить?

Фото, видео: www.globallookpress.com / imagebroker/FELLOW; 5-tv.ru

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Жители подмосковной Балашихи заметили, что неизвестные молодые люди вот уже несколько дней ходят по подъездам и копаются в ящиках пожарной сигнализации. Оказалось что воры снимают приводы систем дымоудаления. Такие запчасти на рынке стоят от 5000 до 25000 рублей. Но, что самое интересное, в быту они по сути вообще никому не нужны.

Специалисты считают, что, возможно, речь идет о неком сговоре с сотрудниками компаний, обслуживающих эти жилые дома. Ведь, только им злоумышленники могут продать ворованные приборы.

«Действия этих людей обрекают жильцов этого дома на возможность гибели от отравления продуктами горения», — рассказал местный житель.

Когда в сводках идет что большое число пострадавших, отравившихся продуктами горения, значит система дымоудаления и подачи воздуха свежего не сработала, добавил мужчина.

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